Lät sitt barn äta ihjäl sig – åtalas för dråp

Casper O'Brien dog på sjukhus den 4 november 2025, sedan ambulanspersonal larmats om ett barn med andningssvårigheter.

Enligt obduktionen dog han av dilaterad kardiomyopati, en hjärtsjukdom som ofta kopplas till svår fetma.

Föräldrarna Damien och Jessica O'Brien åtalades den 23 juni för dråp och tre fall av barnmisshandel. Vid fällande dom riskerar de upp till livstids fängelse.

Pojken var 127 centimeter lång och hade ett BMI på 71,7. Enligt polisrapporten var han inte inskriven i skolan och träffade senast läkare 2024, då han hänvisades till en barnendokrinolog. Det besöket blev aldrig av.

Hemmet beskrivs som extremt nedskräpat. Mamman uppgav att det pojken åt varje dag var en stor påse potatischips, pommes frites, kolsyrat vatten och äppeljuice.

– Det handlar om två föräldrars hänsynslösa och avsiktliga försummelse av sin sons omsorg, välmående och medicinska behov, säger åklagaren David Leyton till CNN.

En av åtalspunkterna gäller även pojkens femåriga syster, som enligt domstolshandlingar hittades smutsig, med tovigt hår och sjuklig övervikt. Hon har placerats i fosterhem.