© Kremlin.ru, Albin Olsson
 

Lavrov om Eurovision: "Ren satanism"

Publicerad 19 maj 2026 kl 15.16

Utrikes. Ryssland ser inte ut att vara på väg tillbaka till Eurovision – trots att en liten öppning lämnats för landet. Utrikesminister Sergej Lavrov avfärdar helt tävlingen, som "satanistisk".

Utspelet kom under en presskonferens efter Lavrovs samtal med Ekvatorialguineas utrikesminister.

– Vi kommer helt enkelt inte att leva upp till de kriterier som numera definierar Eurovisiondeltagare, som ärligt talat inte är något annat än ren satanism, sade Lavrov enligt Moscow Times.

Bakgrunden är att Eurovisiondirektören Martin Green i fredags sade att Ryssland "teoretiskt" skulle kunna släppas in i tävlingen igen i framtiden. Den europeiska radio- och tv-unionen EBU stängde av Ryssland från Eurovision efter invasionen av Ukraina 2022.

I stället pekar Lavrov på Intervision, en musiktävling från sovjettiden som Ryssland nu försöker återuppliva. Enligt honom passar den bättre ihop med det som Moskva beskriver som traditionella värderingar.

Ryssland har tidigare haft flera kända Eurovisionbidrag. Bland artisterna som tävlat finns Alla Pugatjova, Filipp Kirkorov, Little Big och Manizha. Landets enda seger kom 2008, då Dima Bilan vann med låten "Believe".

