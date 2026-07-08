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Marine Le Pen.

Le Pen kandiderar – trots domen

Publicerad 8 juli 2026 kl 12.57

Utrikes. Marine Le Pen tänker ställa upp i Frankrikes presidentval 2027 – trots att hon fällts för förskingring av EU-medel och tvingas bära fotboja.

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Ledaren för Nationell samling gav beskedet i den franska tv-kanalen TF1 efter tisdagens dom.

– I kväll är jag kandidat i presidentvalet, säger Le Pen.

Hon uppger samtidigt att hon tänker ta fallet vidare till Frankrikes högsta domstol, kassationsdomstolen.

– Jag vill använda alla tillgängliga möjligheter att överklaga, så att jag kan försvara min oskuld i det här fallet, säger hon.

Marine Le Pen dömdes i första instans 2025 till fyra års fängelse, varav två år omvandlades till elektronisk övervakning. Hon fick också fem års valbarhetsförbud och 100.000 euro i böter.

Appellationsdomstolen fastställde den fällande domen men ändrade straffet. På tisdagen dömdes Le Pen till tre års fängelse, varav ett år ska avtjänas i hemmet med elektronisk övervakning. Böterna på 100.000 euro ligger fast.

Domstolen sänker också valbarhetsförbudet till 45 månader, varav 30 månader villkoras. Det innebär i praktiken 15 månader, ett straff som Le Pen redan har avtjänat eftersom 2025 års dom började gälla omedelbart.

I ett skriftligt uttalande efter domen uppger domarna att de tagit hänsyn till "väljarnas fria val" när förbudet bestämdes.

Le Pen hade tidigare sagt att hon inte ville bedriva valrörelse med fotboja, eftersom det skulle begränsa hennes möjligheter att resa runt i landet. Efter tisdagens dom slog hon alltså fast att hon kandiderar.

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