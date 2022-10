Liberalerna utfrysta ur EU-grupp efter SD-samröre

"Till följd av diskussionerna inom Renew Europe och Alde, kommer ordföranden för Renew Europe-gruppen – för närvarande – inte att bjuda in Liberalernas ledarskap till Renew Europe-gruppens evenemang", skriver RE på Twitter.

Partigruppen välkomnar också den liberala paraplyorganisationen Aldes beslut i torsdags att skicka en "faktainsamlande arbetsgrupp" till Stockholm för att granska L:s relationer med SD.

RE har diskuterat att utesluta L och dess EU-parlamentsledamot Karin Karlsbro ur gruppen. Men i onsdags beslutades att Karlsbro skulle få vara kvar.

The Renew Group President welcomes the decision of the ALDE Party leaders - at their meeting on 20 October in Brussels- to set up a fact-finding mission to Stockholm in the near future to assess the relationship of the parties supporting the government.

