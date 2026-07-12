Lindsey Graham död i hjärtinfarkt

Lindsey Graham avled på lördagskvällen, uppger hans kansli i ett uttalande, enligt NBC News.

Räddningstjänsten kallades på lördagskvällen till Grahams bostad på Capitol Hill i Washington efter ett larm om hjärtinfarkt.

En högt uppsatt medarbetare uppger att det inte hade funnits några tecken på att Graham var sjuk. Han var inbokad för att medverka i NBC-programmet ”Meet the Press” på söndagen.

President Donald Trump beskriver Graham som ”en av de största människor och senatorer jag någonsin har känt” och som en ”sann amerikansk patriot”.

Graham har formellt representerat South Carolina i senaten sedan 2003 och kandiderade till en femte mandatperiod i höstens val, även om han i praktiken ofta fungerat som en representant för Israel.

Han förespråkade amerikanska interventioner, permanenta militärbaser, regimskiften och omfattande stöd till USA:s och Israels allierade. Tillsammans med senatorerna John McCain och Joe Lieberman blev han känd som en av de så kallade ”tre amigos” – en grupp som drev en interventionistisk, Israel-lojal och militärt hökaktig utrikespolitik.

Graham stödde invasionen av Irak och var senare en stark motståndare till att amerikanska styrkor drogs tillbaka ur landet. Han ville också se en hårdare amerikansk linje i Afghanistan, Syrien, Libyen, Ukraina och mot Ryssland.

Associated Press beskriver honom som en av senatens "mest aggressiva" förespråkare för militär makt och som en central aktör bakom den hårda amerikanska linjen mot Iran, skriver nyhetsbyrån.

Hans utrikespolitiska hållning stod periodvis i konflikt med den mer isolationistiska ”America First”-falangen inom Republikanerna. Graham lyckades ändå behålla Donald Trumps förtroende och försökte påverka presidenten till en hård linje mot bland annat Iran, Ryssland och Syrien.

Graham beskrev i februari sig själv som Trumps politiska ”nordstjärna”.

– Vi är oense, men han vet varifrån jag kommer. Han ser att jag hjälper honom lika mycket som någon annan i senaten, sade Graham till NBC News.