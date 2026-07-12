Norske mogulen bokar Yasin – "inte oroliga"

Yasin dök upp som hemlig gäst under den norske rapparen Marsteins konsert på fredagen och framförde den äldre låten ”Trakten min”, enligt rapparens Instagram.

Framträdandet ägde rum trots att Yasins planerade konsertsommar i Sverige 2025 kollapsade efter återkommande inställda spelningar.

Först ställdes hans spelning på Brännbollsyran i Umeå in efter uppgifter om ett allvarligt hot. Därefter stoppades även framträdandet på Alive Festival i Borlänge av säkerhetsskäl.

Senare återkallade polisen tillståndet för Yasins planerade spelning på Trädgården Festival i Kristianstad.

Den norska festivalledningen uppger däremot att den inte kände någon oro inför Yasins framträdande.

– Han var en överraskning för publiken och därför var vi inte heller oroliga för en eventuell inställd spelning, skriver Slottsfjellfestivalens pressansvarige Martha Raaum i ett mejl till TT, enligt Aftonbladet.

Slottsfjellfestivalen arrangeras genom bolaget Slottsfjellfestivalen AS, som ägs av Rukus Group AS. Festivalens daglige ledare är Jon Terje Johnsen, enligt norska företagsuppgifter.

Rukus Group har samlat flera av Tønsbergs mest framträdande verksamheter inom konserter, festivaler, restauranger och evenemang. I gruppen ingår förutom Slottsfjell bland annat konsertarenan Foynhagen och Restaurant Foyn.

Moderbolaget till Rukus Group är Jory AS, där Johnsen äger 90,5 procent av aktierna, enligt Proffs ägarregister.

Yasin dömdes 2021 till fängelse för förberedelse till människorov och grovt vapenbrott i det omfattande målet mot Vårbynätverket. Han har avtjänat straffet och själv uppgett att han har lämnat det kriminella livet bakom sig.