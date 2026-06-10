Linnés brev sålt för miljonbelopp – dyraste någonsin

Brevet skrevs i Amsterdam den 22 januari 1737 och var adresserat till den tyske läkaren och botanikern Christian Gottlieb Ludwig.

Innehållet rör bland annat Linnés pågående botaniska arbeten, växter och den sortering av naturen som senare blev hans stora genombrott.

Efter internationell budgivning klubbades brevet på måndagskvällen för 1.875.000 kronor. Försäljningen skedde vid Stockholms Auktionsverks internationella auktion The Rare Books, Maps & Manuscripts Sale.

Intresset för Linné märktes också på andra delar av auktionen. Sammanlagt drog de åtta Linnéposterna in över 6 miljoner kronor. Auktionsverket uppger att bokauktionen därmed blev den mest värdefulla i dess historia.

Katharina Fahlstedt, chefsintendent för böcker, kartor och handskrifter på Stockholms Auktionsverk, säger att resultatet visar att Linné fortfarande lockar köpare internationellt.

– Det här makalösa resultatet visar vilken enorm dragningskraft Linné fortfarande har nästan 250 år efter sin död. Breven ger en unik inblick i hur några av hans banbrytande idéer växte fram i dialog med forskarkollegor runt om i Europa. Vi är väldigt glada och stolta över det här rekordet, som så tydligt understryker den internationella betydelsen av Sveriges vetenskapliga arv, säger Katharina Fahlstedt i ett pressmeddelande.

Även andra objekt såldes för stora belopp. Den arabiska 1700-talshandskriften "Dala'il al-Khayrat" gick för 1.175.000 kronor, medan en handkolorerad originalupplaga av bröderna von Wrights "Svenska foglar" såldes för 312.500 kronor.

Tre brev av Albert Einstein såldes sammanlagt för nära 1 miljon kronor. Dessutom gick originalmanuskriptet till Frans G. Bengtssons vikingaroman "Röde Orm" för 275.000 kronor.