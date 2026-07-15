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"Fylke känns väldigt, väldigt vitt", konstaterar Andy Serkis.

Löftet: Ingen PK-mångfald i nästa Sagan om ringen-film

Publicerad 15 juli 2026 kl 12.28

Kulturnyheter. Den kommande Sagan om ringen-filmen ska inte få en politiskt korrekt rollbesättning. Regissören Andy Serkis säger att icke-vita skådespelare bara ska tas in då det är relevant för berättelsen.

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Serkis, som spelade Gollum i Peter Jacksons tidigare filmer, regisserar den kommande The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

I en intervju med BBC kommenterar han vänsterkritiken mot att Sagan om ringen-filmernas rollistor varit övervägande vita.

Han hänvisar bland annat till att J.R.R. Tolkiens värld till stor del inspirerades av nordisk mytologi.

– Fylke känns väldigt, väldigt mycket som ett väldigt, ett väldigt vitt, du vet...

Där avbryter Serkis meningen. Han fortsätter sedan med att beskriva invånarnas förhållande till omvärlden.

– De bryr sig inte särskilt mycket om vad som händer utanför Fylkes gränser, men de vet att de inte vill att folk ska komma in.

Serkis medger samtidigt att den nya filmen i viss mån tar hänsyn till den kritik som riktats mot de tidigare filmernas rollistor.

– Just den här filmen tar i viss mån hänsyn till det. Men vi tror inte att vi kommer att göra en politiskt korrekt version där vi rollbesätter bara för rollbesättningens skull och för att bocka av rutor. Så det sker i princip bara där det är relevant.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum väntas få premiär i december 2027. Filmen ska utspela sig mellan Hobbit-filmerna och den första filmen i Sagan om ringen-trilogin.

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