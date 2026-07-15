Örebropartiet
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Markus Allard är partiledare för Örebropartiet.

Örebropartiet fick största gåvan: Fem miljoner kronor

Publicerad 15 juli 2026 kl 08.12

Inrikes. Den största privata gåvan till politiska partier i Kammarkollegiets redovisning för 2025 gick till Örebropartiet, rapporterar Bulletin. Daniel Berntsson, grundare av VPN-bolaget Mullvad, bidrog med fem miljoner kronor till Markus Allards populistiska lokalparti.

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Bidraget stod för huvuddelen av partiets intäkter det året. Berntsson uppger i ett mejl till vänsterextrema Flamman att donationen var personlig och inte hade någon koppling till Mullvad.

Han hänvisar till Örebropartiets motstånd "mot korruption och dysfunktion, kreativiteten och viljan att faktiskt lösa problem".

"På grund av deras ryggrad, deras vilja att fokusera på sådant som är viktigt, deras klarsynthet på det politiska spelet och för att kompensera för hur de blir motarbetade på ohederliga och olagliga sätt av media och övriga partier", skriver Daniel Berntsson till Flamman.

Ytterligare en givare, Egil Elenius, bidrog med 100.000 kronor till partiet.

Maj-Britt Eriksson gav Socialdemokraterna 1.796.030 kronor, vilket var den största donationen till S under 2025.

Företagaren Leif Berix dödsbo stod för ett bidrag på 566.984 kronor till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet redovisade samtidigt många bidrag från egna företrädare, enligt Bulletin. Bland Vänsterpartiets givare fanns Jonas Sjöstedt, med 384.000 kronor, och Nooshi Dadgostar, med 147.708 kronor. Miljöpartiets lista omfattade bland andra Alice Bah Kuhnke, Isabella Lövin, Märta Stenevi och Pär Holmgren.

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