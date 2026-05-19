Michel Moberg deltog 2023 i Love Island tillsammans med sin bror Manuel. Tillsammans har de ett populärt Tiktok-konto.

Love Island-tvilling häktad för grov våldtäkt

Publicerad 21 maj 2026 kl 15.40

Inrikes. Michel Moberg, 22, är känd från Tiktok och realityserien Love Island Sverige. Nu sitter han häktad misstänkt för grov våldtäkt.

Michel Bergman Moberg deltog i den tredje säsongen av Love Island Sverige, som sändes av TV4 under våren 2023.

Han klev in i villan tillsammans med sin tvillingbror Manuel Bergman i programmets elfte avsnitt.

Tvillingarna är också populära på Tiktok, där de har över 130.000 följare.

I fredags häktades Michel Bergman Moberg på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt.

Förutom 22-åringen är ytterligare två män misstänkta i samma ärende. Det finns också två målsägande.

Det misstänkta övergreppet ska ha skett någon gång mellan den 20 och 21 mars.

Vid häktningsförhandlingen framkom att Michel Bergman Moberg förnekar brott.

Åtal ska enligt häktningsbesluten väckas senast den 29 maj.

