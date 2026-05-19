Ocensurerad film: Vilka är våldsmännen från 17 maj?

Fria Tider rapporterade tidigare i veckan om den 17-årige norrman som blev brutalt gängmisshandlad av ett invandrargäng vid Burger King i centrala Bergen under 17 maj.

Lokaltidningen Bergensavisen fick hård kritik efter att först ha lagt upp en censurerad version av videon från händelsen – för att sedan åter ta bort klippet från Facebook när det redan fått stor spridning.

Aktivistgruppen Patriot Bergen har nu publicerat den ocensurerade versionen av filmen med misshandeln.

Gruppen ber samtidigt allmänheten om hjälp att identifiera männen i filmen.

"Hjälp oss att identifiera de tre invandrare som gick till ett brutalt, oprovocerat angrepp mot en norsk 17-åring på 17 maj i Bergen. Tips behandlas konfidentiellt", skriver Patriot Bergen på X.

Enligt sajten Rabulistens genomgång syns en av männen slå 17-åringen till marken och sedan hoppa på honom när han ligger ner. En annan slog honom med en Red Bull-burk. En tredje gärningsman riktade enligt genomgången upprepade gånger mot pojkens huvud.

Ytterligare en person syns i närheten med knutna nävar medan misshandeln pågår.

Polisen har tidigare uppgett för Bergensavisen att 17-åringen blev angripen av flera personer vid Strandgaten omkring klockan 13.50. De misstänkta hade lämnat platsen innan polisen kom fram. Enligt polisen rör det sig om män i 18- till 20-årsåldern.

Patriot Bergens publicering av den ocensurerade videon har fått stor spridning. Bergensavisens censurerade version har samtidigt setts nära 600.000 gånger på Facebook efter att den lagts ut på nytt.