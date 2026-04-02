© FT BILD/ARKIV
 

M-beskedet: "Helt uteslutet" med Jomshof som minister

Publicerad 2 april 2026 kl 13.12

Inrikes. Nya uppgifter om att moderata företrädare vägrar gå med på att Richard Jomshof ska bli minister får SD-politikern att reagera kraftigt. Nu öppnar han själv för att ändra inställning i frågan.
– Kanske ska jag sträva efter en ministerpost trots allt, säger Jomshof.

Dela artikeln

M-ledaren Ulf Kristersson meddelade på onsdagen att han vid en valvinst i höst avser bilda en fyrpartiregering med SD som fullvärdiga medlemmar.

I media har spelet kring beslutet att släppa fram SD – som enligt dagens mätningar är det klart största partiet i Tidösamarbetet – i regeringsställning uppmärksammats.

Expressen skriver att det bland många inom M finns en uppfattning om att SD-politiker "inte kan sköta sig".

Enligt tidningen finns fortfarande "personer i SD:s toppskikt som många moderater helt utesluter som tänkbara ministrar". Två namn som nämns är Björn Söder och Richard Jomshof.

Jomshof kommenterar uppgifterna i ett inlägg på X – där han nu öppnar för att ställa upp som ministerkandidat.

"Nu har jag i och för sig inga ambitioner att bli minister. Men när jag läser att det finns flera personer i SD:s toppskikt som 'många moderater helt utesluter som tänkbara ministrar', däribland undertecknad, undrar jag om det inte är dags för mig att ändra uppfattning i den frågan. Kanske ska jag sträva efter en ministerpost trots allt", skriver Jomshof.

SD-toppen skriver vidare att han kan garantera att även "många sverigedemokrater" har starka åsikter om såväl flera av regeringspartiernas nuvarande ministrar som kommande ministerförslag.

"Anser själv att några av dem är klart olämpliga, av flera olika anledningar", skriver Jomshof och fortsätter:

"Men till skillnad från dessa moderater respekterar jag de olika partiernas interndemokrati och anser att det är upp till varje enskilt parti att välja sina egna företrädare. Men det krävs kanske en viss demokratisk mognad för att förstå det. Och där har vissa moderater uppenbarligen en hel del att lära."

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 563981214

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 563981215

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

USA lyckades rädda sin försvunne pilot

Skadad men kommer återhämta sig. Trump vidhåller: "Vi har totalt luftherravälde". 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare. 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.