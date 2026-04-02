M-beskedet: "Helt uteslutet" med Jomshof som minister

M-ledaren Ulf Kristersson meddelade på onsdagen att han vid en valvinst i höst avser bilda en fyrpartiregering med SD som fullvärdiga medlemmar.

I media har spelet kring beslutet att släppa fram SD – som enligt dagens mätningar är det klart största partiet i Tidösamarbetet – i regeringsställning uppmärksammats.

Expressen skriver att det bland många inom M finns en uppfattning om att SD-politiker "inte kan sköta sig".

Enligt tidningen finns fortfarande "personer i SD:s toppskikt som många moderater helt utesluter som tänkbara ministrar". Två namn som nämns är Björn Söder och Richard Jomshof.

Jomshof kommenterar uppgifterna i ett inlägg på X – där han nu öppnar för att ställa upp som ministerkandidat.

"Nu har jag i och för sig inga ambitioner att bli minister. Men när jag läser att det finns flera personer i SD:s toppskikt som 'många moderater helt utesluter som tänkbara ministrar', däribland undertecknad, undrar jag om det inte är dags för mig att ändra uppfattning i den frågan. Kanske ska jag sträva efter en ministerpost trots allt", skriver Jomshof.

SD-toppen skriver vidare att han kan garantera att även "många sverigedemokrater" har starka åsikter om såväl flera av regeringspartiernas nuvarande ministrar som kommande ministerförslag.

"Anser själv att några av dem är klart olämpliga, av flera olika anledningar", skriver Jomshof och fortsätter:

"Men till skillnad från dessa moderater respekterar jag de olika partiernas interndemokrati och anser att det är upp till varje enskilt parti att välja sina egna företrädare. Men det krävs kanske en viss demokratisk mognad för att förstå det. Och där har vissa moderater uppenbarligen en hel del att lära."