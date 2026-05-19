M-toppen till ukrainare: "Överväg att återvända"

Publicerad 21 maj 2026 kl 08.54

Inrikes. Ukrainska flyktingar på Lidingö måste lämna sina kommunala bostäder i oktober. I ett mejl uppmanar kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) dem som fortsätter att kräva gratis bostad och försörjning att överväga att flytta hem till Ukraina – något som väcker ilska.

Kontrakten för ukrainarna på Lidingö löper ut och de boende måste lämna huset i oktober, rapporterar Aftonbladet.

De boende har vädjat till politikerna om att få stanna längre. I sitt svar skriver Daniel Källenfors han förstår att det kan kännas svårt när perioden går mot sitt slut – men att Lidingö stad inte kan behandla ukrainarna annorlunda än andra.

"Samtidigt är det viktigt att konstatera att kriget inte pågår med samma intensitet i hela Ukraina, och att stora delar av landet fungerar och är beboeliga i dag", skriver han i mejlet.

Han uppmanar dem att söka bostad på Lidingö, i andra kommuner eller, om det är möjligt – att "överväga att återvända till Ukraina".

Källenfors skriver också att boendet alltid varit tänkt som en tillfällig lösning. Syftet har enligt honom varit att ge flyktingarna "andrum".

"I Sverige har människor behövt flytta dit man kan hitta boende och försörjning i alla tider. Det är en naturlig del av livet", skriver han.

Till Aftonbladet säger M-toppen att ukrainarna nu får samma stöd som andra på Lidingö – bostäder i två år och utbildning.

– Det är rättvist, säger Daniel Källenfors.

Socialdemokraternas gruppledare Annica Grimlund är starkt kritisk. Hon beskriver tonen i brevet som passivt aggressiv och uppmaningen som ett hån.

– Jag skäms verkligen å Lidingös vägnar när jag läser det där brevet, säger hon till Aftonbladet.

Källenfors avvisar bilden av brevet som ett avsked. Han säger att ukrainarna nu går in i en ny fas där de behandlas som andra Lidingöbor.

