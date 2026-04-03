© Youtube/Skärmdump
 

Macron trött på Trumps snack om Iran: ”För mycket”

Publicerad 3 april 2026 kl 12.40

Utrikes. Trots sin profil som starkt Israellojal politiker är Frankrikes president Emmanuel Macron kritisk mot USA:s president Donald Trump och hans uttalanden om kriget i Iran. Enligt uppgifter i The Guardian ifrågasätter Macron om Trump verkligen är seriös med kriget.

Dela artikeln

Macron, som liksom de flesta andra EU-ledare i grunden är positiv till anfallskriget mot Iran, vädrar nu öppet visst missnöje med den strategi som Vita huset ger uttryck för i media.

– Det pratas för mycket, och det är åt alla håll och kanter, säger Macron om den amerikanske presidentens strategi.

Trump har den senaste tiden kritiserat allierade och krävt större stöd i Mellanöstern. Macron menar att presidentens agerande saknar seriositet.

– Om man vill vara seriös kan man inte gå runt och varje dag säga motsatsen till det man sa i går.

Tidigare i veckan uppges Trump ha hånat Macron under en privat lunch, enligt AFP. Han ska bland annat ha imiterat en fransk dialekt och sagt att Macrons fru ”behandlar honom väldigt illa”.

Macron avböjer att kommentera uttalandet när han får frågor.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.