Macron trött på Trumps snack om Iran: ”För mycket”

Macron, som liksom de flesta andra EU-ledare i grunden är positiv till anfallskriget mot Iran, vädrar nu öppet visst missnöje med den strategi som Vita huset ger uttryck för i media.

– Det pratas för mycket, och det är åt alla håll och kanter, säger Macron om den amerikanske presidentens strategi.

Trump har den senaste tiden kritiserat allierade och krävt större stöd i Mellanöstern. Macron menar att presidentens agerande saknar seriositet.

– Om man vill vara seriös kan man inte gå runt och varje dag säga motsatsen till det man sa i går.

Tidigare i veckan uppges Trump ha hånat Macron under en privat lunch, enligt AFP. Han ska bland annat ha imiterat en fransk dialekt och sagt att Macrons fru ”behandlar honom väldigt illa”.

Macron avböjer att kommentera uttalandet när han får frågor.