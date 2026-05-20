© FT BILD
 

Stockholm: Tre skjutna i idylliskt vänsternäste

Publicerad 23 maj 2026 kl 13.54

Inrikes. Tre personer har skjutits i en dyr villa i Älvsjö i södra Stockholm. Det vänstervridna området beskrivs som en av stadsdelens mest välbärgade, med prunkande trädgårdar och lugna gator kantade av syrener och äppelträd.

Dela artikeln

Två av de skadade har lindriga skador medan en person är allvarligt skadad. En man har gripits misstänkt för mordförsök.

Polisen larmades till villan strax efter klockan 10.30 efter uppgifter om ett bråk som urartade.

– Vi fick larm strax efter halv elva om ett bråk i en villa, säger Carina Skagerlind vid polisens presscenter, till Aftonbladet.

Det stora polispådraget väckte stark uppmärksamhet i det annars stillsamma villaområdet, som är kraftigt vänstervridet. Grannarna kan enligt uppgift inte tro att samhällsutvecklingen kommit även till dem.

– Jag tycker bara att det känns så overkligt att det hänt i vårt område. Det är jättekonstigt och känns otryggt, säger grannen Malou till Aftonbladet.

Malou beskriver området som en idyll långt från den typ av våld som annars förknippas med skjutningar.

Polispatruller, ambulansbussar och ambulanshelikoptrar fyller fortfarande gatorna.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 665289615

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 665289616

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Alexander Bard: "Tusentals" unga svenska män oskyldigt dömda för våldtäkt

Profilen höll tal vid riksdagen om politikernas feministiska "samtyckeslag". "Det här är inte juridik och inte ens politik – det är en lynchmobb."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.