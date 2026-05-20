Stockholm: Tre skjutna i idylliskt vänsternäste

Två av de skadade har lindriga skador medan en person är allvarligt skadad. En man har gripits misstänkt för mordförsök.

Polisen larmades till villan strax efter klockan 10.30 efter uppgifter om ett bråk som urartade.

– Vi fick larm strax efter halv elva om ett bråk i en villa, säger Carina Skagerlind vid polisens presscenter, till Aftonbladet.

Det stora polispådraget väckte stark uppmärksamhet i det annars stillsamma villaområdet, som är kraftigt vänstervridet. Grannarna kan enligt uppgift inte tro att samhällsutvecklingen kommit även till dem.

– Jag tycker bara att det känns så overkligt att det hänt i vårt område. Det är jättekonstigt och känns otryggt, säger grannen Malou till Aftonbladet.

Malou beskriver området som en idyll långt från den typ av våld som annars förknippas med skjutningar.

Polispatruller, ambulansbussar och ambulanshelikoptrar fyller fortfarande gatorna.