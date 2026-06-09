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Maggans kampanj: "100 dagar kvar till valet bror"

Publicerad 9 juni 2026 kl 15.30

Inrikes. "Snart byter vi regering bror" lyder budskapet i ett kampanjinlägg med Magdalena Andersson som Socialdemokraterna har publicerat på Tiktok. Försöket att använda invandrarsvenska orsakar förvirring på plattformen.

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I Tiktok-inlägget noterar Socialdemokraternas officiella konto att det är "100 dagar kvar till valet bror".

"Snart byter vi regering bror", fortsätter texten, följt av budskapet:

"Snart får vi en statsminister som prioriterar välfärden, ekonomin och tryggheten bror."

Av kommentarerna att döma är det inte många som begriper poängen med inlägget.

"Vadå bror?" lyder en kommentar.

"Kan vara årets sjukaste Tiktok-post", skriver en annan användare.

Det är inte första gången ordet "bror" används på liknande sätt i politiska sammanhang. Linda Snecker, tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet, skrev 2021 följande inlägg som svar till en användare på Twitter som undrade om politikerna verkligen bryr sig om invånarna i "orten".

"Tro mig bror, vi bryr oss", löd svaret från V-kvinnan.

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