Magyar ville utse sin svåger till minister – stoppas av Bryssel

Det handlar om Marton Mellethei-Barna, som var tänkt att få justitieministerposten i svågern Magyars kommande regering.

Utnämningen väckte snabbt hård kritik i Ungern. Laszlo Toroczkai, ledare för högerpartiet Vårt hemland, anklagar Magyar för att ägna sig åt samma typ av nepotism som han själv tidigare kritiserat Viktor Orbans Fidesz för.

Mellethei-Barna har tidigare arbetat på advokatbyrån Oppenheim Law Firm. Byrån företrädde Meta när Toroczkai stämde techjätten för den omfattande politiska censur som han och hans parti utsattes för på Facebook och Instagram.

Enligt den ungerska nyhetsportalen Mandiner kom påtryckningarna mot Magyar från Manfred Weber, ledare för Europeiska folkpartiet, EPP.

Magyars parti Tisza ingår i EPP, och Weber ska ha krävt att Magyar ändrade sig. Han uppges ha beskrivit svågerutnämningen som "helt oacceptabel".

Kritiken är känslig eftersom EPP länge har angripit Orbanregeringen för nepotism. En svåger på justitieministerposten skulle därför bli svår att försvara för ett parti som ingår i EPP.

Samtidigt står stora summor EU-pengar på spel. Ungern väntar fortfarande på EU-medel som inte har frigjorts, och Bryssel följer Magyars agerande noga.