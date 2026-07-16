Majoritet svenska kvinnor vill inte dejta SD-väljare

I den nya Sifo-mätningen, som beställts av företaget Lelo. uppger 57 procent av kvinnorna att SD-sympatier hos en dejt skulle vara ett varningstecken – en "red flag".

Bland männen är motsvarande andel 38 procent och bland samtliga tillfrågade 47 procent.

Bland kvinnor är andelen fler som har problem med SD-väljare än andelen som anser det vara en röd flagga om en man "drar olämpliga skämt" (56 procent), "är arbetslös" (19 procent), eller "är snål" (40 procent).

Politiska "värderingar" tycks över huvud taget spela stor roll i svenskarnas kärleksliv. Totalt uppger 62 procent att motsatta värderingar är ett skäl att välja bort en potentiell partner.

Bland kvinnor mellan 18 och 29 år är andelen 80 procent, jämfört med 57 procent bland jämnåriga män.

– Attraktion kan skapa pirret på första dejten, men det är värderingar som avgör om relationen har en framtid. Hur vi ser på världen, jämställdhet och livet i stort betyder ofta mer än själva kemin, uppger Delphine Cartier, "sexexpert" på LELO, i ett pressmeddelande.

Mest negativa till SD-väljare är miljöpartisterna. Av dem ser 91 procent SD-sympatier som ett varningstecken hos en potentiell partner. Bland sverigedemokrater är Miljöpartiet i stället det parti som flest väljer bort, 37 procent.

Undersökningen visar också en tydlig skillnad mellan könen i synen på miljöpartister. Av männen ser 16 procent en miljöpartist som ett varningstecken, jämfört med 4 procent av kvinnorna.

Mätningen genomfördes i Sifos webbpanel (Sifopanelen) under perioden 24 februari–2 mars 2026. Totalt intervjuades 1.007 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.