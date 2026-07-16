Vance: Israel saboterar fredsprocessen – "kan dra åt helvete"

Anklagelserna framförs under en tre timmar lång intervju i podden The Joe Rogan Experience.

Enligt Vance råder det inget tvivel om att israelerna försöker påverka den amerikanska opinionen i syfte att se till att kriget inte tar slut.

– Det finns vissa personer inom deras system som vi bortom allt tvivel vet manipulerar och försöker förändra den amerikanska opinionen för att hålla kriget i gång på obestämd tid. Inte för att uppnå något mål, utan bara på obestämd tid, säger han.

Det rör sig om en "mycket diskret, extremt välfinansierad kampanj" vars syfte är att se till att det inte blir något fredsavtal, enligt den amerikanske vicepresidenten.

Vance is blaming Israel again on Joe Rogan, claiming that members of the Israeli government pay to activate a malicious campaign against him, and they can all “go to hell” pic.twitter.com/pqjpcMqxqo — ༺ʙɪsʜɴᴏɪ ᴜɢɢᴀʀsᴀɪɴ ༻ (@uggar29) July 16, 2026

Vance, som personligen är djupt involverad i fredsförhandlingarna, säger att personer med kopplingar till företrädare inom den israeliska regeringen har organiserat en kampanj mot honom. Detta för att han försökt få till stånd en uppgörelse med Iran som uppfyllde de mål som president Donald Trump hade satt upp.

Enligt vicepresidenten bestod kampanjen bland annat av läckor till journalister och angrepp på sociala medier.

– De läcker information till reportrar och är som besatta av att attackera mig. De säger att vi inte bör förhandla med Iran och att vi helt enkelt bör fortsätta militärkampanjen på obestämd tid. Det är deras uttryckliga ståndpunkt.

Israelaktivisterna anklagar också honom för att jobba för främmande makt, trots att de själva gör det.

– De angriper mig genom att säga att jag är influerad av Qatar, att jag är influerad av utländska regeringar och att jag tar order från Tucker Carlson. Det finns så mycket skitsnack där ute, när det jag egentligen försöker göra är att uppnå det som USA:s president sa åt mig att uppnå: nå en uppgörelse som uppnår våra mål, säger Vance.

"Dra åt helvete"

Hans budskap till personerna som deltar i den israeliska kampanjen lyder:

– Mitt svar är: dra åt helvete.

JD Vance uppger också att han tänker fortsätta göra det han anser vara rätt för det amerikanska folket.

Han hänvisar vidare till uppgifter om att personer som fått pengar från en tidigare funktionär i Trumps valkampanj har angripit honom för hans hållning i Iranfrågan. Funktionären ska i sin tur ha finansierats av personer inom den israeliska regeringen.

Vicepresidenten säger att han inte hade något emot kritik mot en möjlig uppgörelse från personer inom den amerikanska regeringen. Han invänder inte heller mot att utländska regeringar försöker påverka Washington i sig.

– Israel gör det, och andra länder gör det också. Det som verkligen stör mig är när amerikaner låter detta inflytande påverka sina beslut, säger han.

Uttalandena är Vances hittills skarpaste offentliga kritik mot Israel och Israellobbyn. Redan föregående månad kritiserade han medlemmar av den israeliska regeringen för deras angrepp på Washingtons diplomati med Teheran. Vance konstaterade då att han som israelisk minister inte skulle angripa vad han beskrev som Israels enda starka allierade i världen.

Kopplar även Epstein till Israel

Under intervjun med Joe Rogan tar Vance även upp Epsteinfrågan. Han medger att Vita huset hade skött kommunikationen kring offentliggörandet av Epsteinhandlingarna dåligt, men påstår att det inte har gjorts något försök att dölja information.

Vance konstaterar att Epstein var knuten till den högsta nivån inom israelisk underrättelsetjänst.

– Han hade uppenbarligen kopplingar till de högre, de allra högsta nivåerna inom den amerikanska underrättelsetjänsten. Han hade uppenbarligen kopplingar till de högsta nivåerna inom den israeliska underrättelsetjänsten, säger han.