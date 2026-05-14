Majoritet tror på befolkningsbyte i Belgien

I undersökningen instämmer 56 procent i påståendet: ”Jag är rädd för att flamländare långsamt ersätts av migranter/personer från utlandet.”

Oron för befolkningsbytet är starkast bland äldre. Bland personer mellan 45 och 64 år ligger siffran på 58 procent, medan 59 procent av dem över 65 år instämmer.

Även bland tonåringar mellan 12 och 17 år uppger 58 procent att de delar oron över befolkningsbytet.

Patrick Loobuyck, "etikfilosof" vid universitetet i Antwerpen och UGent, beskriver siffrorna som höga och kopplar dem till att folks uppfattning helt enkelt stämmer med vad som händer i verkligheten.

– Befolkningen har faktiskt förändrats mycket under de senaste årtiondena. Den mångfalden är inte längre begränsad till städerna, utan märks nästan överallt. Människor ser och känner det, och märker också konsekvenser i skolan och samhället, säger han.

Loobuyck varnar samtidigt för att tolka utvecklingen som resultatet av en samordnad plan.

– Ibland får man det att låta som att det finns en plan bakom, som om eliter medvetet tillåter massmigration för att avskaffa oss. Det förstärker den osäkerhet som redan finns, säger han.