© Malmö stad, Skärmdump
Malmös politiker kommer aldrig att resa något monument över tonårspojkar som förnedras och våldtas av invandrare för att de är svenskar, säger Nils Littorin.

Malmö reser vänsterextremt "antirasistiskt monument" – för miljonbelopp

Publicerad 5 augusti 2026 kl 10.03

Inrikes. Malmö stads ska bygga ett stort permanent "antirasistiskt monumentet" – på initiativ från en grupp vänsterextremister. Prislappen: minst 2,8 miljoner kronor före moms. Malmölistans partiledare Nils Littorin anklagar samtidigt de styrande för att helt blunda för invandrares förnedringsrasism mot unga svenskar.
– Det finns en rasism som Malmös styrande politiker vägrar tala om, säger han.

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Det skattefinansierade konstverket "Master Narratives" ska uppföras i Jesusparken vid Falsterboplan på Möllevången.

På sin hemsida beskriver Malmö stad projektet som ett "initiativ från Malmöbor". I själva verket togs initiativet av den kände vänsterextremisten Showan Shattak.

Han lanserade 2019 idén om ett permanent antirasistiskt monument, i ett upprop i Sydsvenskan tillsammans med andra vänsterradikala invandraraktivister som Manal Masri, Daniel Diaz, Nicolas Lunabba och Robert Nilsson Mohammadi.

Av den redovisade summan avser 2,5 miljoner kronor själva gestaltningen. Därutöver har tre utvalda tävlingsdeltagare fått 100.000 kronor vardera för att ta fram skissförslag, skriver Samnytt.

När det antirasistiska monumentet väl står på plats räknar kommunen med löpande utgifter på cirka 25.000 kronor per år. Pengarna ska bland annat täcka belysning och underhåll.

Kommunens offentliga uppgifter visar däremot inte hur stora de samlade utgifterna har blivit under de år arbetet pågått, skriver Samnytt. Projektet inleddes 2019 och har bland annat omfattat samtal, utställningar, workshops och insamling av Malmöbornas erfarenheter.

"Över dessa pojkar politikerna aldrig resa något monument"
Nils Littorin, ordförande för lokalpartiet Malmölistan, riktar i en videokommentar på X kritik mot vilka erfarenheter kommunen väljer att lyfta fram.

Partiledaren hänvisar bland annat till det uppmärksammade fallet med en 24-årig somalier som nyligen dömdes för att ha våldtagit en svensk 15-årig pojke i dennes Epa.

– Han tvingade honom till oralsex och ejakulerade i hans mun medan han slog honom i ansiktet och skrek "Gapa, din jävla svenne, annars dödar jag dig", säger Littorin.

Han tar också upp ett fall där två svenska tonårspojkar i Malmö utsattes för rån, misshandel och förnedring av ett arabgäng.

– Över dessa pojkar kommer Malmös politiker aldrig att resa något monument. Därför att de ingår inte i det politiskt korrekta narrativet, säger Littorin.

Han fortsätter:

– Varför är det bara okej att prata om rasism när det riktas åt ena hållet men inte åt det andra?

Det vinnande förslaget till antirasistiskt monument är framtaget av Susanna Marcus Jablonski och Santiago Mostyn. I gestaltningen hålls ett stort stycke onyx uppe av en mängd smala stavar i brons. Insamlade berättelser och minnen ska placeras i marken under verkets fundament.

Invigningen är preliminärt planerad till hösten 2026.

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