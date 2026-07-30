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Malmöbor roar sig med att köra ihjäl måsungar

Publicerad 30 juli 2026 kl 15.37

Inrikes. Många måsungar skadas och dödas just nu när de blir påkörda i trafiken. I Malmö uppges vissa av påköringarna ske med flit.

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Fiskmåsungarna har nu blivit större och börjat testa att flyga. Då blir de också påkörda i större utsträckning, berättar Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng för P4 Malmöhus.

– Det är en hemsk månad. Jag tror inte det går en dag i juli månad utan vi har något ärende just med fiskmåsar, säger han.

De flesta påkörningarna är enligt Bengtsson olyckor. Men vissa kör på fåglarna medvetet.

– Vi är ganska övertygade om att det är en del som gör det med vilje och andra som utgår från att fåglarna ska flytta på sig. Och så gör de inte alltid det, säger han.

På frågan om det förekommer att människor kör på fiskmåsarna med flit svarar Bengtsson:

– Ja, det vet vi att det förekommer. Det är kanske inte jättevanligt, men fiskmåsarna är ju inte älskade av alla tyvärr.

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