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Man höggs ihjäl på badplats – tre invandrare häktade

Publicerad 13 juli 2026 kl 15.20

Inrikes. Ett invandrargäng har begärts häktade efter att en ung man blivit ihjälslagen vid Hawaii havsbad i Stenungsund.

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De anhållna männen är en 21-åring med afghanskt och svenskt medborgarskap, en 19-åring med somaliskt och svenskt medborgarskap, samt en 18-åring med svenskt medborgarskap men med invandrarbakgrund.

De begärs alla häktade på sannolika skäl misstänkta för mord alternativt mordförsök, vilket framgår av åklagarens häktningsframställan.

Två personer knivskadades i samband med händelsen och kördes till sjukhuset i Kungälv vid 01-tiden under natten till torsdagen.

Den ene mannen var kritiskt skadad och hans liv gick inte att rädda. Den andre uppges inte ha fått livshotande skador.

En fjärde misstänkt man har släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår.

Polisen uppmanar personer som kan ha sett något vid badplatsen att höra av sig.

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