Rikspolischefen bekräftar: Polisen Christian, 32, dödades i Köpenhamn

– Vi har nåtts av det mycket sorgliga beskedet att vår kollega Christian Zedig har avlidit. Våra tankar går till Christians familj, anhöriga och vänner. Vi tänker också på hans kollegor och alla som sörjer honom. I denna svåra stund ber vi om respekt för familjen och deras behov av att få sörja i fred.

Så lyder ett gemensamt uttalande från rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector.

Christian Zedig, 32, blev brutalt misshandlad av en grupp afrikaner under en visning av VM-matchen mellan Norge och Elfenbenskusten. Enligt vittnen ingrep han när afrikanerna försökte starta slagsmål med svenska och norska fans.

Men samtidigt som svenska medier och myndigheter rapporterar om dödsfallet låter det annorlunda i Danmark. Under häktningsförhandlingen på fredagen sade åklagaren att offret ännu är vid liv men att det är osäkert om han någonsin kommer att vakna upp igen, skriver Ekstrabladet.

De danska medierna rapporterar samtidigt vidare att svenska medier beskriver mannen som avliden.