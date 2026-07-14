Marco Rubio uppges styra Venezuela – via Whatsapp

Marco Rubio har enligt New York Times tagit kontroll över Venezuelas finanser, politiska styre och naturresurser.

Tidningen hänvisar till fler än ett dussin regeringsföreträdare och andra personer med insyn i Washington och Caracas.

Rubio har själv exilkubansk påbrå och är personligt driven i attackerna mot USA:s latinamerikanska grannar.

USA:s finansdepartement uppges ta emot intäkterna från merparten av Venezuelas export. Rubio och USA:s utrikesdepartement sätter villkoren för vem som får använda pengarna och vad regeringen i Caracas får lägga dem på.

Rodríguez uppges därför vara beroende av Rubio för att kunna betala statsanställda och hålla ekonomin flytande. Hon ska även stämma av de flesta högre utnämningar med honom och låta honom styra utrikespolitiken.

När Venezuelas utrikesminister Yvan Gil publicerade ett inlägg som fördömde kriget med Iran sade den amerikanska regeringen åt Rodríguez att se till att inlägget togs bort. Gil raderade det några timmar senare.

Rubio har inte besökt Venezuela sedan USA kidnappade den dåvarande presidenten Nicolás Maduro i januari. Han förnekar samtidigt att USA har ockuperat landet.

– Det pågår inget krig mot Venezuela och vi har inte ockuperat något land. Det finns inga amerikanska trupper på plats, sade Rubio inför senatens utrikesutskott i januari.

Andra tjänstemän ska ha börjat kalla Rubio för Venezuelas "vicekung", en titel för ståthållare inom kolonialvälden.