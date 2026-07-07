Marine Le Pen döms – lär missa presidentvalet

Appellationsdomstolen dömer den franska partiledaren till tre års fängelse och 100.000 euro i böter för förskingring av offentliga medel.

Samtidigt förbjuds hon att kandidera i val under 45 månader, men 30 av dem är villkorliga. Det innebär att Le Pen i teorin skulle kunna ställa upp i valet, men hon har sedan tidigare meddelat att hon inte är intresserad av att göra det i fotboja.

Ett av fängelseåren ska enligt domen avtjänas i husarrest med elektronisk fotboja. De två övriga åren är villkorliga.

Målet gäller EU-medel som skulle ha gått till assistenter åt EU-parlamentariker. Enligt den tidigare domen användes pengarna i stället till personer som arbetade för Nationell samling i Frankrike.

Le Pen nekar till brott och har beskrivit rättsprocessen som politiskt motiverad. Hon kan fortfarande överklaga till Kassationsdomstolen, Frankrikes högsta domstolsinstans.

Marine Le Pen har tidigare sagt att hon stödjer partikollegan Jordan Bardella om hon själv kandiderar i presidentvalet.