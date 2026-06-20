Marockos lagkapten ställs inför rätta för våldtäkt

Hakimi, 27, är lagkapten för Marockos landslag och spelar till vardags för Paris Saint-Germain.

En fransk domstol bekräftade på fredagen att våldtäktsmålet ska tas upp i domstol, rapporterar France 24.

Enligt France 24 har Hakimi sagt att han "ivrigt inväntar" rättegången. I ett inlägg på X förnekar han anklagelserna och skriver att processen till slut ska ge honom möjlighet "att få tala ut".

Anklagelserna gäller en händelse i februari 2023. En då 24-årig kvinna uppgav för polisen i Val-de-Marne, sydost om Paris, att Hakimi hade våldtagit henne.

Kontakten ska först ha tagits via Instagram. Senare åkte kvinnan till Hakimis bostad med en taxi som han hade beställt.

Kvinnans anklagelse går ut på att Hakimi i bostaden först kysste henne och tog på henne utan tillåtelse, och därefter våldtog henne. Hon uppgav också att hon lyckades knuffa bort honom och skicka ett meddelande till en vän, som kom och hämtade henne.

Hakimi har hela tiden förnekat anklagelserna.

Målsägandens advokat Rachel-Flore Pardo uppger att beslutet har gett hennes klient "lättnad och hopp".

Kvinnan har för första gången uttalat sig offentligt i en artikel i Mediapart. Där framträder hon under pseudonymen Jeanne och säger att hon vill ha en rättegång "för att försvara mig, för att bli hörd".

– Jag vill förklara mig. Jag vill att folk ska tro mig, säger hon enligt France 24.

Något datum för rättegången har ännu inte meddelats.