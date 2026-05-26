Mätning: Nationell samling vinner presidentvalet

Mätningen från Odoxa ger Bardella 32 procent i första omgången, rapporterar RTL.

Den tidigare premiärministern Édouard Philippe, som länge setts som en stark kandidat från president Emmanuel Macrons läger, faller til17 procent.

Philippe ligger därmed bara en procentenhet före vänsterextremisten Jean-Luc Mélenchon, som får 16 procent efter att förra månaden ha meddelat att han kandiderar.

Bakom topptrion hamnar Raphael Glucksmann på 11 procent, Bruno Retailleau på 9 procent, Eric Zemmour på 6 procent och Marine Tondelier på 4 procent. Fabien Roussel får 2,5 procent, Nicolas Dupont-Aignan 2 procent och Nathalie Arthaud 0,5 procent.

Även i en tänkt andra valomgång går Bardella segrande ur mätningen. Han slår Philippe med 52 mot 48 procent. För två månader sedan var läget det omvända – då Philippe slog Bardella med samma siffror.

Det är ännu oklart om Nationell samling ska gå till val med Bardella eller Marine Le Pen. Le Pen är fortfarande belagd med så kallat valbarhetsförbud efter en dom 2025. Hennes överklagande väntas avgöras den 7 juli.

Mätningen visar även fortsatt svagt stöd för Frankrikes ledning. Bara 23 procent anser att Emmanuel Macron är en bra president, medan 76 procent svarar nej. Premiärminister Sébastien Lecornu får 31 procent positiva omdömen, medan 68 procent inte anser att han gör ett bra jobb.

Nästa presidentval i Frankrike är planerat att hållas i april 2027, med en andra valomgång två veckor efter den första.