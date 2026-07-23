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Mätningen: AFS har fördubblats – till 1 procent

Publicerad 23 juli 2026 kl 18.42

Inrikes. Alternativ för Sverige fördubblar sitt stöd och når 1 procent i Nordisk Opinions julimätning. Samtidigt faller Sverigedemokraterna kraftigt och närmar sig Moderaterna.

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Alternativ för Sverige får 1,0 procent i den nya väljarbarometern, jämfört med 0,5 procent i april. Därmed är AFS det största enskilda partiet utanför riksdagen i mätningen.

Gustav Kasselstrand välkomnar resultatet.

"Alternativ för Sverige fördubblar väljarstödet i Nordisk opinions julimätning. Vi är nu uppe på 1,0 procent och är största parti utanför riksdagen", skriver han på X.

Kasselstrand noterar att enprocentsnivån innebär att ett parti får valsedlar utlagda och betalda i kommande val.

"Vår politik för ett svenskt och självständigt Sverige vinner mark!" skriver Kasselstrand.

Mätningens stora förlorare är samtidigt Sverigedemokraterna, som faller från 23,5 till 19,1 procent. Det är partiets lägsta resultat sedan Nordisk Opinion började mäta i mars 2025.

Moderaterna ökar samtidigt till 18,6 procent och ligger därmed bara en halv procentenhet bakom SD.

Socialdemokraterna tappar till 29,2 procent men förblir största parti, medan Liberalerna får 2,0 procent och ligger kvar under riksdagsspärren.

Undersökningen genomfördes mellan den 3 och 15 juli.

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