McAfees änka tror inte på påstådda självmordsbrevet

I ett inlägg på Twitter i oktober 2020 skrev John McAfee att han, om han skulle hittas död i sin cell, i så fall har blivit utsatt för ett lönnmord.

För några veckor sedan hittades McAfee verkligen död i sin cell i Spanien, där han väntade på att bli utlämnad till USA misstänkt för skattebrott.

Hans änka, Janice McAfee, har nu publicerat en bild på den avlidne makens påstådda självmordsbrev. Hon anser att brevet framstår mer som ett utkast till ett Twitter-inlägg – och fortsätter att tvivla på de spanska myndigheternas officiella förklaring att McAfee hängde sig i fängelset.

"Den här anteckningen ser inte alls ut att komma från någon som har förlorat allt hopp och överväger att avsluta sitt liv. Den här anteckningen låter som en av Johns tweets", skriver hon på Twitter.

Mycket av texten på det handskrivna papperet är överstruket men den innehåller ord och fraser som "fantomparasit" och "kontrollera min egen framtid, som inte existerar".

De flesta som har svarat Janice McAfee på Twitter tycks hålla med om hennes tolkning.

"Om det vore ett självmordsbrev är jag säker på att han skulle han ha nämnt dig – skrivit att han älskar dig och sin familj", skriver en person.

"Om jag begick självmord skulle jag åtminstone ha bestämt mig för *varför* jag gjorde det. Jag skulle inte fortfarande arbeta med det första utkastet", kommenterar en annan användare.

John McAfee, 75, hittades död i sin fängelsecell i Barcelona den 23 juni. Den excentriska ex-miljonären hade upprepade gånger sagt att han aldrig skulle begå självmord.

Janice, som gifte sig med McAfee 2013, har vägrat att acceptera den officiella versionen av hur hennes man dog. Förra veckan uppgav hon att det "uppenbarligen pågår en mörkläggning".

”Vi har varken fått dödsintyget, den officiella obduktionsrapporten eller den officiella rapporten från fängelset. Jag förstår att saker tar tid men bristen på samarbete från de spanska myndigheterna bekräftar bara våra misstankar om att de har något att dölja", sade hon i ett uttalande enligt RT.

Here is the alleged suicide note found in John’s pocket. This note does not sound anything like someone who has no hope and is contemplating ending their life. This note sounds like one of John's tweets. #NotASuicideNote #JusticeForJohnMcAfee pic.twitter.com/QCODfvh8sh

— Janice McAfee (@theemrsmcafee) July 13, 2021