Medvedev: Nu är Finland ett ryskt kärnvapenmål

Den tidigare ryske presidenten, numera vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, reagerar på X efter att Finland lättat på sitt tidigare totalförbud mot kärnvapen på finskt territorium.

"Finland har upphävt sitt förbud mot att hysa kärnvapen. Vad förändrar det för finländarna? Bara en liten sak: deras land står nu på Rysslands lista över kärnvapenmål. Gläd er, Finland, ni har uppnått maximal säkerhet!", skriver Medvedev.

Finlands riksdag godkände i juni lagändringar som luckrar upp det tidigare förbudet mot att föra in, transportera och inneha kärnvapen i landet när försvaret kräver det. Beslutet kommer efter att Finland 2023 gick med i Nato.

President Alexander Stubb har tidigare sagt att Finland inte avser att hysa kärnvapen i fredstid. Lagändringen motiveras i stället med att landet ska kunna delta fullt ut i Natos försvarsplanering.