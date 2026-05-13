Merkel hyllar sig själv för att hon öppnade gränsen

Det är i en intervju med Focus som Merkel kommenterar till sitt mest omstridda beslut som regeringschef – när hon 2015 öppnade gränserna under parollen "Wir schaffen das".

– Det hade inte varit möjligt att driva tillbaka flyktingar ur landet med vattenkanoner, säger hon.

Under 2015 och 2016 registrerade Tyskland omkring 1,17 miljoner nya asylsökare. Syrier var den största gruppen. I dag finns omkring cirka en miljon syriska medborgare i Tyskland, enligt officiell statistik.

Merkel riktar samtidigt kritik mot mediernas bevakning av regeringen. Hon menar att dagens koalitionsbråk mellan CDU/CSU och SPD förstärks av ett helt annat medietryck än tidigare.

– Medietrycket har ju blivit ännu större. Om man ibland tittar på hur det var på 70- och 80-talet, när det fanns två public service-kanaler och annars inte så mycket – politiken står också under stor bevakning.

Hon anser att politiska meningsskiljaktigheter alltför snabbt beskrivs som bråk.

Merkel försvarar också sin linje mot Alternativ för Tyskland. Enligt henne agerade AFD populistiskt, "främlingsfientligt" och hatiskt under asylkaoset. Hon uppger att hon kämpade för att avgränsa sig från partiet.

– Det anser jag även i dag, efter mogen eftertanke och med viss tids distans, vara riktigt, säger hon till Focus.

Hon vill inte ta ställning till om AFD bör förbjudas, men säger att man under alla omständigheter inte ska göra något gemensamt med partiet.