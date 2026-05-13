© Vita huset
 

Merz hånade USA – fick applåder

Publicerad 16 maj 2026 kl 15.02

Utrikes. Tysklands Friedrich Merz riktar ny kritik mot USA under Donald Trump. Vid ett katolskt möte i Würzburg sade den tyske förbundskanslern att han inte skulle råda sina egna barn att flytta dit för studier eller arbete.

Dela artikeln

– Jag skulle i dag inte rekommendera mina barn att åka till USA för att utbilda sig eller arbeta, sade Friedrich Merz under talet, enligt Politico.

Uttalandet möttes av applåder från publiken.

Merz hänvisade till vad han beskrev som ett försämrat socialt klimat i USA.

– Även de mest välutbildade i USA har stora svårigheter att hitta ett jobb, sade han.

När han därefter sade att han länge har beundrat USA svarade publiken med skratt.

– Men just nu växer inte min beundran, lade Merz till.

Relationen mellan Berlin och Washington har varit spänd den senaste tiden. I april sade Merz inför skolbarn att Trump ”förnedras” av Iran och att USA saknar en tydlig strategi i kriget.

Kort därefter meddelade USA att 5.000 amerikanska soldater ska lämna Tyskland. Utrikesminister Marco Rubio har sagt att beslutet fattades redan tidigare.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 552747199

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 552747200

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Danmark litade på ukrainsk raketforskare – ångrar allt

Stoppar bygget av Tymur Mindichs jätteanläggning på Jylland. Israeliske oligarken visade sig bränna skattepengarna på korruption istället för raketbränsle.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.