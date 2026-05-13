Merz hånade USA – fick applåder

– Jag skulle i dag inte rekommendera mina barn att åka till USA för att utbilda sig eller arbeta, sade Friedrich Merz under talet, enligt Politico.

Uttalandet möttes av applåder från publiken.

Merz hänvisade till vad han beskrev som ett försämrat socialt klimat i USA.

– Även de mest välutbildade i USA har stora svårigheter att hitta ett jobb, sade han.

När han därefter sade att han länge har beundrat USA svarade publiken med skratt.

– Men just nu växer inte min beundran, lade Merz till.

Relationen mellan Berlin och Washington har varit spänd den senaste tiden. I april sade Merz inför skolbarn att Trump ”förnedras” av Iran och att USA saknar en tydlig strategi i kriget.

Kort därefter meddelade USA att 5.000 amerikanska soldater ska lämna Tyskland. Utrikesminister Marco Rubio har sagt att beslutet fattades redan tidigare.