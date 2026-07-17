© Vita huset
 

Merz varnar USA för att blanda sig i tyska val

Publicerad 17 juli 2026 kl 15.41

Utrikes. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz varnar USA för att försöka påverka de tyska delstatsvalen. Utspelet kommer efter att Washington presenterat en ny bidragssatsning för europeiska organisationer på högerkanten.

Dela artikeln

USA:s utrikesdepartement erbjuder bidrag på upp till 3 miljoner dollar till projekt som rör bland annat nationell suveränitet, migration, censur och så kallad lawfare.

Utlysningen riktar sig till välgörenhetsorganisationer, tankesmedjor och enskilda personer. Enligt texten kan även statliga institutioner ansöka. Projekten ska anknyta till ett gemensamt västerländskt civilisationsarv.

Förbundskansler Friedrich Merz sade vid en presskonferens i Berlin att han inte vill se någon amerikansk inblandning i de tyska delstatsvalen i september.

– Vi lägger oss för vår del inte i amerikanska val. Omvänt vill jag inte att den amerikanska regeringen eller regeringsnära institutioner lägger sig i tyska val.

Förbundskanslern framhöll också att det är förbjudet att finansiera politiska partier i Tyskland från utlandet.

Tidigare amerikanska tjänstemän uppger att bidragssatsningen ingår i ett arbete med att styra om statliga medel till vad de beskriver som högerextrema grupper och möjligen politiska partier i Europa.

– Det verkar som om utrikesdepartementet försöker påverka utgången i europeiska val och ge högerpartier en orättvis fördel genom resurser som de normalt inte skulle få, säger en tidigare tjänsteman vid utrikesdepartementet till The Guardian.

USA:s utrikesdepartement bestrider att pengarna ska gå till partier och uppger att programmen endast är avsedda att stödja mänskliga rättigheter.

"Dessa medel är inte tillgängliga för politiska partier", skriver en talesperson för departementet.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 481757894

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 481757895

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Benjamin Dousas vrede när SD nämner etniska svenskar

"Jag personligen känner mig rätt utknuffad." M-minister med turkbakgrund kräver att bli accepterad som "100% svensk".0 

Ekonominyheter

Så här stor bostad har en 25-åring råd med i Stockholm

1,9 kvadratmeter.. "Har du inte föräldrar med kapital står du utanför – oavsett hur hårt du jobbar eller sparar."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.