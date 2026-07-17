Merz varnar USA för att blanda sig i tyska val

USA:s utrikesdepartement erbjuder bidrag på upp till 3 miljoner dollar till projekt som rör bland annat nationell suveränitet, migration, censur och så kallad lawfare.

Utlysningen riktar sig till välgörenhetsorganisationer, tankesmedjor och enskilda personer. Enligt texten kan även statliga institutioner ansöka. Projekten ska anknyta till ett gemensamt västerländskt civilisationsarv.

Förbundskansler Friedrich Merz sade vid en presskonferens i Berlin att han inte vill se någon amerikansk inblandning i de tyska delstatsvalen i september.

– Vi lägger oss för vår del inte i amerikanska val. Omvänt vill jag inte att den amerikanska regeringen eller regeringsnära institutioner lägger sig i tyska val.

Förbundskanslern framhöll också att det är förbjudet att finansiera politiska partier i Tyskland från utlandet.

Tidigare amerikanska tjänstemän uppger att bidragssatsningen ingår i ett arbete med att styra om statliga medel till vad de beskriver som högerextrema grupper och möjligen politiska partier i Europa.

– Det verkar som om utrikesdepartementet försöker påverka utgången i europeiska val och ge högerpartier en orättvis fördel genom resurser som de normalt inte skulle få, säger en tidigare tjänsteman vid utrikesdepartementet till The Guardian.

USA:s utrikesdepartement bestrider att pengarna ska gå till partier och uppger att programmen endast är avsedda att stödja mänskliga rättigheter.

"Dessa medel är inte tillgängliga för politiska partier", skriver en talesperson för departementet.