Migrationsverkets personal beordras jobba övertid – innan kraven skärps

Enligt Verifiera bekräftar Migrationsverket pressavdelning att personal på medborgarskapsenheterna har beordrats att arbeta övertid.

Detta uppges också bekräftas av personer som ansökt om svenskt medborgarskap och lagt ut skärmdumpar på beslut. Flera av besluten har enligt Verifiera fattats under helgdagar.

Draget kommer kort före att nya hårdare regler införs. Riksdagen beslutade den 29 april att skärpa kraven för svenskt medborgarskap, och den nya lagen börjar gälla på nationaldagen den 6 juni.

Huvudregeln för hemvist höjs från fem till åtta år. Det införs också försörjningskrav och hårdare krav på skötsamhet och hederligt levnadssätt.

Även krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället ingår i reformen.