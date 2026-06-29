Minst fem dödade i skjutning i Tyskland

Ett stort polis- och räddningspådrag skickades på måndagen till centrala Stade, väster om Hamburg.

Enligt polisen har fem vuxna dödats i dådet. Flera andra skadades, några av dem allvarligt, och polisen uppgav under eftermiddagen att antalet dödsoffer kunde komma att stiga.

Skotten ska enligt de första uppgifterna ha avlossats i området kring Dankersstrasse. Bild uppger att brottsplatsen ligger i en ungdomshjälpsverksamhet där även boendegrupper för mödrar och barn finns.

Två misstänkta personer greps, enligt polisen. En av dem ska vara den misstänkte skytten.

Bakgrunden till dådet var under eftermiddagen fortfarande okänd.

Another "new normal" day in "Modern Europe".



5 people dead after a shooting in the northern German town of Stade. pic.twitter.com/L2IuYabICh — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) June 29, 2026

Polisdirektionen i Lüneburg uppmanade tidigare allmänheten att hålla sig borta från området.

"Undvik området!", skrev polisen på X.

Enligt Focus Online berättar ett vittne att en kvinna och en ung man försökte lämna platsen i en bil. När bilen fortsatte att köra ska en polis ha ropat:

– Stanna, stå still!

Därefter ska flera poliser ha öppnat eld. Vittnet uppger att minst tio till 15 skott avlossades.