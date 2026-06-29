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Minst fem dödade i skjutning i Tyskland

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Publicerad 29 juni 2026 kl 16.14

Utrikes. Fem personer har dödats och flera skadats vid en skottlossning i Stade i tyska Niedersachsen. Massakern har begåtts vid en ungdomshjälpsverksamhet där det även finns boendegrupper för mödrar och barn, rapporterar Bild. Polisen uppges ha öppnat eld mot en kvinna och en ung man som försökte lämna platsen.

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Ett stort polis- och räddningspådrag skickades på måndagen till centrala Stade, väster om Hamburg.

Enligt polisen har fem vuxna dödats i dådet. Flera andra skadades, några av dem allvarligt, och polisen uppgav under eftermiddagen att antalet dödsoffer kunde komma att stiga.

Skotten ska enligt de första uppgifterna ha avlossats i området kring Dankersstrasse. Bild uppger att brottsplatsen ligger i en ungdomshjälpsverksamhet där även boendegrupper för mödrar och barn finns.

Två misstänkta personer greps, enligt polisen. En av dem ska vara den misstänkte skytten.

Bakgrunden till dådet var under eftermiddagen fortfarande okänd.

Polisdirektionen i Lüneburg uppmanade tidigare allmänheten att hålla sig borta från området.

"Undvik området!", skrev polisen på X.

Enligt Focus Online berättar ett vittne att en kvinna och en ung man försökte lämna platsen i en bil. När bilen fortsatte att köra ska en polis ha ropat:

– Stanna, stå still!

Därefter ska flera poliser ha öppnat eld. Vittnet uppger att minst tio till 15 skott avlossades.

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