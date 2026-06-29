"Skandal och haveri": Professorn om "Sluta skjut"

"Sluta skjut" startade i Malmö 2018 och bygger på den amerikanska modellen GVI, group violence intervention. Modellen har därefter införts på flera håll i Sverige.

När skjutningarna i Malmö gick ned lyftes satsningen fram som en framgång. I sin redovisning har Brå använt Malmö som exempel och skrivit att "Sluta skjut" där "visade tydliga effekter på minskat skjutvapenvåld".

Den slutsatsen får nu hård kritik av Johannes Knutsson, professor emeritus i polisforskning. Han pekar på utvärderingar från Malmö universitet, där forskarna inte har kunnat visa någon statistiskt säkerställd effekt alls av "Sluta skjut".

– Det är inte sant, säger han till Expressen.

En central invändning är tidslinjen: nedgången hade enligt Knutsson redan inletts när metoden rullades ut. Samtidigt fanns andra faktorer som kan ha påverkat utvecklingen, bland annat den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost och covid-19-pandemin.

Knutsson menar också att grundtanken bakom GVI, fokuserad avskräckning, inte går att överföra direkt till svenska förhållanden då den i USA ger polisen möjligheter att använda betydligt tuffare metoder.

Han riktar särskilt in sig på Brås slutredovisning.

– Jag tycker att slutredovisningen är en skandal. Mitt omdöme är klart och tydligt. Det här är ju ett myndighetshaveri.

Brå står fast vid sin bedömning. Karin Svanberg, enhetschef på myndigheten, säger till Expressen att hon själv "menar" att metoden har gett resultat i Malmö.

När Expressen påpekar att effekten inte var statistiskt signifikant hänvisar hon till att det rör sig om låga tal.

Ett nytt regeringsbesked om GVI är enligt Expressen på gång. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) har tidigare signalerat fortsatt stöd för modellen efter att i vintras ha berömt dess "goda resultat".

Knutsson tror däremot att politikerna vill visa handlingskraft och därför håller fast vid något som "åtminstone ger sken av att det fungerar".

– Det är synd att man slösar. Det är dyrt det här. Det är miljontals kronor som går åt, säger han till Expressen.