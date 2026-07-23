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En bild som spreds på sociala medier den 3 mars och uppges visa brandskador på en del av USA:s ambassadområde i Riyadh efter den dagens drönarattack.

Misstanken: Ryssland hjälper Iran bomba CIA

Publicerad 23 juli 2026 kl 10.52

Utrikes. Amerikanska underrättelseanalytiker undersöker om Ryssland gav Iran målinformation eller förbättrad drönarteknik inför attacker mot CIA-anläggningar i Mellanöstern. Någon säker slutsats om Moskvas roll har dock ännu inte dragits.

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Minst två CIA-anläggningar träffades i mars, enligt Reuters.

Den ena var underrättelsetjänstens station på USA:s ambassad i Riyadh och den andra låg i östra Irak. Flera källor uppger att ytterligare anläggningar kan ha angripits.

Attackernas precision har väckt misstankar om rysk medverkan. En intern promemoria från en västerländsk underrättelsetjänst bedömer enligt Reuters att Ryssland sannolikt spelade en roll i att rikta angreppen mot CIA:s verksamhet i regionen.

Två västerländska tjänstemän uppger för Reuters att analytiker misstänker att två varianter av Irans Shahed-drönare som förbättrats av Ryssland användes i Riyadh. Den första slog hål genom en sårbar del av ambassadens yttervägg. Nästa drönare flög in genom öppningen och detonerade. Ingen rapporteras ha dödats eller skadats.

Den ryska rollen är dock inte fastställd. En möjlig annan förklaring är att Iran siktade mot ambassaden i allmänhet och råkade träffa CIA-stationen, enligt Reuters.

Ryssland har sedan tidigare gett Iran målinformation och annat tekniskt stöd vid anfall mot amerikanska mål i Gulfregionen. Moskva uppges även ha levererat satellitnavigeringssystemet Kometa-M, som kan göra Shahed-136 mer träffsäker och är svårare att störa än Irans eget system.

Kreml har förnekat uppgiften om leveransen.

Daniel Hoffman, tidigare CIA-stationschef och CIA-officer under täckmantel, säger att ett ryskt deltagande inte skulle vara oväntat med tanke på samarbetet mellan Moskva och Teheran.

– De delar ett intresse av att försöka minska eller helt eliminera USA:s inflytande i sina självutnämnda intressesfärer, säger han.

Vita huset hänvisar Reuters till CIA, som avböjer att kommentera. Inte heller Irans FN-representation, Rysslands försvarsdepartement eller Saudiarabiens regering har svarat på nyhetsbyråns frågor.

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