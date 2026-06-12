Misstänkt för våldtäkt – greps efter efterlysning

Fria Tider publicerade på tisdagskvällen en video från polisen som visade en man som enligt polisens initiala efterlysning var misstänkt för "ett grovt brott" begånget i Malmö.

Redan under torsdagen kunde efterlysningen tas bort eftersom mannen identifierats.

"Mannen anträffades i dag i Malmö och kunde gripas odramatiskt", skriver polisen på sin hemsida.

Polisen uppger nu också att brottet mannen efterlystes för var en våldtäkt som ska ha begåtts i torsdags förra veckan.

Polisen larmades då till Malmö l centralstationen efter att en kvinna i 20-årsåldern dragits in på en toalett och våldtagits av en för henne okänd man.