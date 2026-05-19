Moderat kräktes på riksdagsgolvet

Publicerad 21 maj 2026 kl 13.19

Inrikes. En moderat riksdagsledamot blev magsjuk mitt under onsdagens votering. Precis efter att ha lämnat kammaren kräktes han rakt ut på mattan, enligt Aftonbladet. Nu tas fallet som exempel på hur "ovärdigt" det är att politikerna nu tvingas dyka upp och arbeta på grund av att kvittningssystemet havererat.

Uppgifter till Aftonbladet gör gällande att politikern kräktes på golvet i kammarfoajén.

Riksdagsförvaltningen uppger att lokalvårdare efteråt städade bort fläckar från mattan i kammarfoajen.

Eftersom kvittningssystemet inte fungerade som vanligt var samtliga ledamöter på plats under omröstningen, inklusive den magsjuka moderaten.

Händelsen får oppositionen att gå till storms mot Sverigedemokraterna, som anklagas för att ha orsakat situationen.

– Det är ovärdigt att det kaos som SD har skapat får fortgå, säger Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren till Aftonbladet.

Hon kräver också att Moderaterna och statsminister Ulf Kristersson "för en gång skull måste stå upp mot de opålitliga Sverigedemokraterna".

Även Centerpartiets riksdagsledamot Anna Lasses kommenterar händelsen. På Instagram skriver hon:

"Dagens omröstning visar tydligt varför vi behöver ett kvittningssystem i riksdagen: en magsjuk riksdagsledamot måste mitt i voteringen hastigt rusa ut för att kräkas".

Ledamoten ska ha hunnit delta när de första besluten fattades. Frånvaron påverkade enligt Aftonbladet inte de senare besluten, eftersom Tidöpartierna ändå fick igenom sina förslag.

