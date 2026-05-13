Ulf Kristersson har under veckan varit på bussturné i Skåne.

Moderaternas förslag: Sluta dela ut medborgarskap till våldtäktsmän

Publicerad 14 maj 2026 kl 10.48

Inrikes. Moderaterna föreslår nu att stoppa möjligheten för invandrare som dömts för våldtäkt eller andra grova sexualbrott att bli svenska medborgare.

Idag finns en karenstid för när man får bli medborgare om man tidigare dömts för brott.

M har tidigare föreslagit att gängkriminella helt ska kunna uteslutas från den möjligheten. Nu vill partiet göra samma sak med invandrare som dömts för våldtäkt eller andra grova sexualbrott.

Statsminister Ulf Kristersson säger att förslaget handlar om att stärka medborgarskapets värde.

– Det är inte rimligt att personer som begått grova brott i Sverige ska kunna bli svenska medborgare och därmed skyddas av den svenska staten, säger han till TT.

M skriver i ett pressmeddelande att man "täpper till alla möjliga kryphål för att se till att utländska medborgare som begår våldtäkt eller andra grova sexualbrott aldrig ska få vara kvar i Sverige".

