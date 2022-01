© Pixabay Labrador retriever är den vanligaste hundrasen i svenska hem.

Molly, Bella och Charlie ohotad topptrio

Publicerad 16 januari 2022 kl 07.37

Inrikes. Coronapandemins hemarbete och isolering fortsätter att locka till hundköp. Många valde att skaffa hund under 2020 – en trend som även har fortsatt under 2021. Över 78.000 hundar nyregistrerades i Jordbruksverkets hundregister under 2021. Även i Svenska Kennelklubbens register syns en ökning med 10,2 procent.