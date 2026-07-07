Monacobombaren hittad ihjälskjuten

Kroppen efter 39-åriga Anastasija Berezovska hittades nedgrävd utanför Kiev vid 23-tiden på måndagen, uppger källor inom brottsbekämpande myndigheter för Ukrainska Pravda.

Enligt källorna hade hon skjutits.

Anastasija Berezovska var internationellt efterlyst av Interpol efter sprängningen i Monaco den 29 juni, där tre personer skadades. Två av dem fick mycket svåra skador. Enligt medier rör det sig om den sanktionsbelagde ukrainske oligarken Vadym Jermolajev och personer i hans närhet.

39-åringen misstänktes av myndigheterna i Monaco för att ha placerat ut sprängladdningen. Hon identifierades med hjälp av övervakningskameror och uppgifter från ett vittne.

Två misstänkta uppges ha gripits i ärendet. En av dem är enligt tidningen officer vid Ukrainas militära underrättelsetjänst HUR. Den andre uppges vara en tidigare anställd inom brottsbekämpande myndigheter.

Myndigheterna i Monaco har tidigare uppgett att de inte utreder händelsen som ett terrordåd. I stället har åklagare inlett en utredning om mordförsök och placering av en sprängladdning på allmän plats.

Jermolajev är affärsman från Dnipro och grundare av handels- och produktionskoncernen Alef. Han har tidigare återkommande funnits med på Forbes lista över Ukrainas 100 rikaste personer. År 2019 avsade han sig sitt ukrainska medborgarskap till förmån för ett cypriotiskt pass.