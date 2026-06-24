© Sara Thorngren/Miljöpartiet
Alice Bah Kuhnke.

MP:s vallöfte: Ökad invandring

Publicerad 24 juni 2026 kl 13.13

Inrikes. Miljöpartiet lyfter fram sin EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke som dragplåster i valrörelsen. Hennes budskap är tydligt: invandringen måste öka ytterligare.
– Svenska folket vet att vi behöver bli fler människor i Sverige, inte färre, säger Alice Bah Kuhnke.

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I en intervju med Dagens Nyheter säger Alice Bah Kuhnke att hon deltar "på alla plan" i valkampanjen.

Hjärtefrågan är invandringen.

MP-politikern uppger sig vilja se en "humanistisk migrationspolitik" och göra det lättare att stanna i Sverige även för personer som inte uppfyller kraven för uppehållstillstånd.

Samtidigt måste vi "lägga otroligt mycket mer kraft på en fungerande integrationspolitik", konstaterar hon.

Alice Bah Kuhnke pekar särskilt på debatten om de så kallade tonårsutvisningarna.

– Vi ser nu att svenska folket också står på barrikaden. De vill få stopp på tonårsutvisningarna. De vet att vi behöver bli fler i Sverige, säger Alice Bah Kuhnke till DN.

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