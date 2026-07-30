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Elon Musk.

Musk: "Den som är emot återvandring är förrädare"

Publicerad 30 juli 2026 kl 17.02

Utrikes. Elon Musk uttrycker åter sitt stöd för återvandring – och slår nu även fast att de som motsätter sig att skicka hem invandrarna är "förrädare".

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Utspelet kom som svar på ett inlägg av den spanska högeraktivisten Ada Lluch på plattformen X, som Musk äger.

"Inget gör mig gladare än att se unga människor stå upp för återvandring", skriver hon och fortsätter:

"Att massinvandring utgör ett hot mot vår nations identitet och vårt kulturarv är inte längre föremål för debatt. Den enda debatt vi borde föra är hur vi ska förverkliga det."

Musks replik lyder:

"Den som motsätter sig återvandring är en förrädare."

Ada Lluch svarar ned att hålla med och konstatera att man inte kan "älska sitt land och motsätta sig återvandring".

"De två sakerna utesluter varandra", fortsätter hon.

Elon Musk har tidigare visat stöd för Restore Britains partiledare Rupert Lowes krav på massutvisningar från Storbritannien enligt devisen "Miljoner måste lämna landet".

I en intervju med The Economist förra veckan sade Musk att invandringsrelaterade problem kommer att leda till inbördeskrig i Storbritannien inom 20 år. När han fick frågan om han var muslimfientlig svarade han:

– Jag är emot våldtäkter och mord. Jag är emot att regler och lagar som strider mot det vi har kommit att acceptera i västvärlden införs.

– Det är en stor skam att traditionella medier som ni inte inser detta.

Senare skrev Musk om The Economists chefredaktör Zanny Minton Beddoes på X:

"Hon är en förrädare mot västvärlden, helt enkelt."

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