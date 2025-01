Musk om svenska arabvåldtäkter: "Wow"

I det inlägg som Elon Musk – världens rikaste man – kommenterar på sin plattform X uppges bland annat att algerier är 122 gånger mer benägna att begå grov våldtäkt än svenskar. För afghaner anges siffran 69.

Varifrån dessa uträkningar kommer är oklart men listan över de mest våldtäktsbenägna invandrargrupperna överensstämmer till sin ordning med 1996 års studie av invandrarbrottslighet från Brottsförebyggande rådet (BRÅ 1996:2).

I den studien visade sig invandrare från hela regionen Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien i genomsnitt vara 22 gånger mer våldtäktsbenägna än svenskar när det gällde grova våldtäkter utomhus. Algerierna i topp i studien men det statistiska underlaget var enligt BRÅ för litet för att man skulle kunna dra några säkra slutsatser om algeriers sannolikhet att begå våldtäkt.

Inlägget som Musk sprider, upplagt av användaren @iamyesyouareno, även till den "medborgarstudie" som Joakim P Jonasson publicerade år 2017.

Elon Musk har sedan nyår spridit en mängd uppgifter om invandrarrelaterad brottslighet i Europa, bland annat om de pakistanska våldtäktsligorna i Storbritannien. Hans engagemang i frågan har väckt debatt bland invandringskritiker. Vissa välkomnar rakt av att dessa frågor till slut får stor uppmärksamhet, medan andra är mer misstänksamma till den amerikanske oligarkens motiv, och varnar för att han försöker köpa upp invandringskritiska partier för att utnyttja dem för sina egna ekonomiska syften.

Bland annat har det framkommit att Musk – som också var Donald Trumps största donator i det amerikanska presidentvalet – i december diskuterade en donation på 100 miljoner dollar till det brittiska partiet Reform UK, lett av Nigel Farage.

Dessa diskussioner tycks dock ha strandat, och efter att Farage gått ut och markerat självständighet mot Elon Musk krävde Musk omedelbart att Farage skulle ersättas som partiledare eftersom han inte "har det som krävs":

Well, this is a surprise! Elon is a remarkable individual but on this I am afraid I disagree.



My view remains that Tommy Robinson is not right for Reform and I never sell out my principles. https://t.co/V7iccN6usS

— Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) January 5, 2025