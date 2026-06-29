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Musk visade förbjuden film om hämnd på kriminella invandrare

Publicerad 29 juni 2026 kl 14.42

Utrikes. Elon Musk har lagt ut en länk till hela filmen Citizen Vigilante på X. Filmen – som handlar om en amerikan som jagar kriminella invandrare som begått våldtäkter och våldsbrott – har censurerats hårt i Tyskland.

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Den nya actionfilmen är en sorts modern Taxi Driver och har regisserats av b-filmsprofilen Uwe Boll, med Armie Hammer i huvudrollen.

Hammer spelar en rik amerikansk affärsman i Kroatien som förvandlas till en våldsam medborgargardist.

I filmen ger han sig ut på jakt efter invandrare som begått grova våldsbrott – men också efter politiker och domare som han anser bär ansvar för utvecklingen.

Musk publicerade på torsdagen en länk på X där filmen kan streamas i sin helhet.

"Här är den. Filmen är nu tillgänglig på X i 48 timmar. Njut", skrev Musk i och länkade till en video.

I Tyskland har filmen hamnat i blåsväder. Den tyska filmgranskningsorganisationen FSK har vägrat att klassificera Citizen Vigilante. Det innebär att filmen saknar åldersgräns och inte kan marknadsföras på vanligt sätt eller spridas brett via biografer.

Beslutet motiveras med att filmens grova skildringar av våld mot invandrare skulle kunna inspirera till efterapningar.

Filmen är dock inte totalförbjuden. Den kan fortfarande säljas på nätet eller i videobutiker efter ålderskontroll och kan i teorin visas för en publik som enbart består av vuxna.

I Apple TV:s beskrivning av filmen heter det att den handlar om en rik amerikan i Kroatien som blir en fruktad hämnare.

"I Kroatien förvandlas en rik amerikansk affärsman till en fruktad medborgargardist som riktar in sig på våldsamma brottslingar, våldtäktsmän och korrupta domare. När hans brutala kampanj får spridning på nätet och i medierna blir han snart både en efterlyst brottsling och en osannolik folkhjälte", lyder beskrivningen enligt Apple TV.

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