"Negeröknen", "Sverige först" och Kristerssons flaxande – här är 2025 års pinsammaste PK-ögonblick

Gråtfest på globalistkonferensen

I ett halvt århundrade har tysken Christoph Heusgen tjänat vad han av allt att döma uppfattat som amerikanska intressen. Det sista han fick uppleva i sin yrkeskarriär var hur den självbilden sprängdes i bitar. I februari gjorde Heusgen sin sista insats som ordförande för säkerhetskonferensen i München – och fick höra USA:s vicepresident JD Vance pedagogiskt förklara att det största hotet mot Europa är Europas politiska elit.

Det blev för mycket för den 69-årige globalisten – som under sitt avslutningsanförande bröt ihop i tårar när han skulle sammanfatta det som just hänt och dess konsekvenser för "den regelbaserade världsordningen".

– Efter vicepresident Vances tal i fredags måste vi frukta att vår gemensamma värdegrund inte är så gemensam längre, sade den storgråtande 69-årige globalisten och stormade sedan ner från scenen för att motta kramar och stående ovationer medan han skakade av sorg.

Kristersson fixar slipsen

KD-kvinnan Elisabet Lann hetsbantade som bekant lite för hårt inför presskonferensen där hon skulle presenteras som ny sjukvårdsminister. Men när hon föll ihop inför tv-kamerorna var det ändå statsminister Ulf Kristersson (M) som stal showen genom att instinktivt avstå från att hjälpa till och istället rätta till slipsen.

EU:s Hillary Clinton gör entré

Innan Kaja Kallas blev estnisk toppolitiker, globalist och EU-höjdare var hon mest känd för att vara dotter till en estnisk toppolitiker, globalist och EU-höjdare. Av fadern Siim Kallas ärvde hon inte bara rollen som premiärminister utan blev precis som han dessutom EU-kommissionär. I början av året började hon framträda offentligt i rollen som EU:s nya utrikeschef – och i det här fallet låter vi videon tala för sig själv.

NEW - EU bureaucrat Kaja Kallas wonders how the European bloc could "take on" China "if we're not able to beat" Russia. pic.twitter.com/UoT7V5sIxO — Disclose.tv (@disclosetv) March 2, 2025

"Då ska vi till negeröknen"

2025 var året då AI-användningen slog igenom ordentligt på svenska mediereaktioner, och den snabba tillämpningen av den nya tekniken ledde till flera minnesvärda tabbar. Automatiskt AI-översättning fick också skulden när SVT:s "Rapport" råkade använda ordet "negeröknen" i stället för "Negevöknen" i sin textning. Men frågan är om man verkligen kan skylla på AI:n i detta fall – för vad sa egentligen programledaren? Bedöm själva:

"Vi behöver dig, Adolf Hitler": Fiasko för Moderaternas AI-tjänst

Moderaterna tog under året hjälp av den nya AI-tekniken för att värva väljare inför riksdagsvalet – men det hela slutade i praktfiasko. Partiets digitala tjänst skickade personliga videohälsningar från partiledaren Ulf Kristersson. Men det visade sig snabbt att tjänsten kunde användas för att generera meddelanden riktade till sådana profiler som Adolf Hitler, Idi Amin och Anders Behring Breivik. I ett exempel som togs upp av TV4 Nyheterna höll Kristersson upp en skylt med texten "Vi behöver dig, Adolf Hitler". Under klippet ställdes frågan om Hitler vill gå med i partiet. Moderaterna fick givetvis dra i nödbromsen – och tjänsten stängdes ner.

TV4: Louvren eller strypsex?

Rånarkuppen mot Louvren i Paris i höstas var ett franskt PK-ögonblick i sin egen rätt – men särskilt komiskt blev det när TV4 Nyheterna skulle rapportera om det hela:

"Sverige först! Öh... det där lät som Trump"

S-ledaren Magdalena Andersson råkade använda sig av uttrycket "Sverige först" under en presskonferens – men rättade snabbt sitt misstag.

Svårt att hänga med här, sätter @socialdemokrat'erna Sverige först eller inte? 😵‍💫 pic.twitter.com/eku70UD1X2 — Simon Wakter (@simonwakter) January 31, 2025

Årets Nyskapare: Invandrare som "arga apor"

Socialtjänstens göteborg "Arga apor" har använts i tjänstemännens möten med invandrarfamiljer i nordöstra Göteborg. Förra året nominerades det till Göteborgs stads interna pris "Årets Nyskapare". Media var dock inte lika övertygade om att det var lämpligt att skildra gettoinvandrare som just apor.

– Det kan inte vara svårt för många insatta i rasismens historia att förstå att apor, dessutom satta i sammanhang där andra inte är apor, utgör en klassisk rasistisk nidbild, sade Daniel Bernmar (V), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger till SVT i samband med händelsen.