Tyska skattebetalares pengar på väg att ta slut

"Wir schaffen das" – vi klarar det – sa den dåvarande tyska kanslern Angela Merkel när hon öppnade portarna för massiv tredje världen-invandring 2015.

Men mer än tio år senare återstår det att se.

Det tyska riksförbundet för lagstadgade försäkringskassor, GKV-Spitzenverband, varnar nu för ett mångmiljardunderskott i försäkringssystemet när så kallade "icke-betalande" försäkringstagare (ofta invandrare och flyktingar) driver upp kostnaderna och kan leda till höjda avgifter för den krympande andel som faktiskt betalar.

I Tyskland, liksom i Sverige, kallas systemet försäkring, men i praktiken fungerar stora delar av det som ett skatte- och avgiftsfinansierat bidragssystem där vissa betalar in medan andra får tillgång till förmåner utan att själva ha finansierat dem genom obligatoriska försäkringsavgifter.

GKV-Spitzenverband har enligt artikeln upprepade gånger kritiserat den tyska regeringen för att lägga kostnader på sjukförsäkringssystemet som egentligen inte är rena försäkringskostnader. Det handlar om så kallade ”non-insurance benefits”, alltså sociala förmåner som staten beslutar om men som sjukförsäkringssystemet får bära kostnaden för. Till dessa grupper räknas bland annat invandrare och flyktingar.

Enligt Remix News bygger siffrorna på en rapport från det tyska finansministeriet om flyktingkostnader. Den federala kostnaden på 24,8 miljarder euro omfattar bland annat utgifter för mottagande, integration och stöd till delstater och kommuner.

Men artikeln framhåller att denna siffra bara visar en del av den totala kostnaden, eftersom delstater och kommuner tvingas täcka stora egna utgifter med lokala skatteintäkter.

Remix News hänvisar till att den samlade kostnaden därför sannolikt ligger över 40 miljarder euro, och möjligen kan närma sig 50 miljarder euro.