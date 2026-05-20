© FT BILD
 

Tyska skattebetalares pengar på väg att ta slut

Publicerad 24 maj 2026 kl 13.33

Utrikes. Kostnaderna för invandringen till Tyskland närmar sig nu gränsen för vad landets skattebetalare klarar av att finansiera, rapporterar Remix News. Enligt sajten uppgick den federala kostnaden för migration till 24,8 miljarder euro under 2025, men den verkliga notan bedöms vara minst dubbelt så hög.

Dela artikeln

"Wir schaffen das" – vi klarar det – sa den dåvarande tyska kanslern Angela Merkel när hon öppnade portarna för massiv tredje världen-invandring 2015.

Men mer än tio år senare återstår det att se.

Det tyska riksförbundet för lagstadgade försäkringskassor, GKV-Spitzenverband, varnar nu för ett mångmiljardunderskott i försäkringssystemet när så kallade "icke-betalande" försäkringstagare (ofta invandrare och flyktingar) driver upp kostnaderna och kan leda till höjda avgifter för den krympande andel som faktiskt betalar.

I Tyskland, liksom i Sverige, kallas systemet försäkring, men i praktiken fungerar stora delar av det som ett skatte- och avgiftsfinansierat bidragssystem där vissa betalar in medan andra får tillgång till förmåner utan att själva ha finansierat dem genom obligatoriska försäkringsavgifter.

GKV-Spitzenverband har enligt artikeln upprepade gånger kritiserat den tyska regeringen för att lägga kostnader på sjukförsäkringssystemet som egentligen inte är rena försäkringskostnader. Det handlar om så kallade ”non-insurance benefits”, alltså sociala förmåner som staten beslutar om men som sjukförsäkringssystemet får bära kostnaden för. Till dessa grupper räknas bland annat invandrare och flyktingar.

Enligt Remix News bygger siffrorna på en rapport från det tyska finansministeriet om flyktingkostnader. Den federala kostnaden på 24,8 miljarder euro omfattar bland annat utgifter för mottagande, integration och stöd till delstater och kommuner.

Men artikeln framhåller att denna siffra bara visar en del av den totala kostnaden, eftersom delstater och kommuner tvingas täcka stora egna utgifter med lokala skatteintäkter.

Remix News hänvisar till att den samlade kostnaden därför sannolikt ligger över 40 miljarder euro, och möjligen kan närma sig 50 miljarder euro.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 670225208

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 670225209

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Bussfirma raderar Özz Nujen efter kritik

”Lasse Kongo vore ett bättre alternativ”. Nu raderar bolaget sin kritiserade kampanj i sociala medier.0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.