Netanyahu rättar Trump: Kriget långt ifrån över

Kriget mot Iran fortsätter och är allt annat än avslutat. Det konstaterar Benjamin Netanyahu efter att Donald Trump signalerat att konflikten kan vara på väg mot sitt slut.

Under ett besök vid Israels nationella hälsokommandocenter betonade Netanyahu att kriget är ett pågående projekt.

– Vår strävan är att få det iranska folket att kasta av sig tyranniets ok. I slutändan beror det på dem. Men det råder ingen tvekan om att vi med de åtgärder som redan vidtagits bryter deras ben – och vi är inte färdiga än, säger han.

USA och Israel inledde det gemensamma anfallskriget mot Iran den 28 februari. I samband med attackerna dödades Irans högste ledare Ali Khamenei. Iran har därefter svarat med robot- och drönarangrepp mot Israel samt mot amerikanska intressen i regionen.

I en telefonintervju med den israeliska tidningen Times of Israel medger Donald Trump nu att beslutet om när kriget avslutas inte är något han som USA:s president har befogenhet fatta på egen hand utan att först få godkänt av Netanyahu.

– Jag tror att det är ett gemensamt beslut… lite grann. Vi har pratat. Jag kommer att fatta ett beslut vid rätt tidpunkt, men allt kommer att tas i beaktande, säger han.

Trump framhåller samtidigt samarbetet med den israeliske premiärministern och konstaterar att han redan har slagit hårt mot Iran för Israels skull.

– Vi har arbetat tillsammans. Vi har förstört ett land som ville förstöra Israel, säger Trump.

Vita huset har sedan tidigare uppgett att konflikten kan pågå i fyra till sex veckor, men planering finns för krig ända fram till september.